Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornhan) Nach schwerem Raub in Discounter sucht die Polizei dringend nach Zeugen

Dornhan (ots)

Nach einem schweren Raub am Mittwochabend in einem Discounter in der Maybachstraße sucht die Polizei dringend nach Zeugen.

Während der Öffnungszeiten, gegen 20.15 Uhr, betrat ein unbekannter, schwarz bekleideter Täter den Discounter. Daraufhin begab sich der zwischen 175 und 180 Zentimeter große und maskierte Mann gezielt an den Kassenbereich. Dort überreichte er dem Kassierer eine Tüte und forderte mit einer Waffe zur Öffnung der Kasse und zur Herausgabe des Geldes auf. Mit der Beute in Höhe von mehreren hundert Euro floh der Täter daraufhin zu Fuß in Richtung einer Tankstelle. Die Kriminalpolizei Rottweil sucht nun dringend nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0741-477-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell