Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hüfingen) Unfall auf der Bundesstraße 31 mit rund 28.000 Euro Sachschaden - Vollsperrung der B 31

Hüfingen (ots)

Wegen eines Verkehrsunfalles am Dienstag, gegen 11.25 Uhr, musste die Bundesstraße 31, zwischen Pfohren und Hüfingen, voll gesperrt werden. Ein 26-jähriger Lenker eines VW Golf war auf der B 31 in Richtung Freiburg unterwegs und war durch sein Navigationsgerät abgelenkt. In der Folge kam der Wagen des 26-Jährigen auf die Gegenspur und kollidierte wuchtig mit einem entgegenkommenden Sattelzug eines 46-Jährigen. Beim Zusammenstoß wurde der Kraftstofftank am Lastwagen aufgerissen. Rund 150 Liter Dieselkraftstoff traten aus dem beschädigten Tank aus. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf rund 28.000 Euro geschätzt. Die beiden Fahrzeuglenker blieben unverletzt. Das verunreinigte Erdreich wurde durch eine Spezialfirma ausgebaggert und fachgerecht entsorgt. Während der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten war die B 31 bis gegen 15.40 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

