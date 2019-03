Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Beim Wenden Unfall verursacht

Tuttlingen (ots)

Am Dienstag hat gegen 14 Uhr ein 53-jähriger VW-Fahrer beim Wenden in der Bodenseestraße einen entgegenkommenden Ford übersehen.

Der VW-Fahrer war auf der Bodenseestraße in Richtung der Neuhauser Straße unterwegs und wollte eine Bushaltestellenbucht zum Wenden nutzen. Während diesem Vorgang übersah der VW-Fahrer den Ford, welcher auf der Bodenseestraße in Richtung der Stockacher Straße unterwegs war und prallte in dessen Fahrerseite. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.

