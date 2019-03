Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar, Lindenhof, L 415) Nach Straßenverkehrsgefährdung sucht die Polizei dringend nach Zeugen

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Dienstagabend, gegen 19.25 Uhr, hat ein Motorradfahrer eine Fahrzeugkolonne auf der Landstraße 415, zwischen Oberndorf und Lindenhof trotz Gegenverkehr überholt und hierbei zwei Polizeibeamte, die mit einem Streifenwagen entgegengekommen sind, gefährdet. Die beiden Beamten waren mit dem Dienstfahrzeug von Lindenhof in Fahrtrichtung Oberndorf unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt herrschte nahezu vollständige Dunkelheit, weshalb die Beleuchtung des Dienstwagens eingeschaltet war. Zwischen der Fußgängerbrücke und der Wasserfallkurve kam ihnen eine Fahrzeugkolonne entgegen. Plötzlich setzte ein, hinter dem ersten Fahrzeug der Kolonne fahrendes Motorrad zum Überholen an. Nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichen in den rechten Fahrbahnrand konnte eine Kollision des Streifenwagens mit dem Motorradfahrer verhindert werden. Daraufhin fuhr der Unbekannte mit dem Motorrad in Richtung Lindenhof weiter. Das Polizeirevier Oberndorf sucht nun Zeugen des Vorfalls. Insbesondere die in der Kolonne fahrenden Fahrzeug-Lenker oder Personen, die Angaben zu dem Motorradfahrer machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07423-8101-0 zu melden.

