POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) 11-jähriger Radfahrer bei Zusammenstoß mit Ford schwer verletzt

Am Dienstag ist gegen 16.50 Uhr am Obertorplatz ein 11-jähriges Kind mit seinem Mountainbike gegen einen Ford geprallt. Der Junge wollte mit dem Rad die Fahrbahn am Obertorplatz im Bereich der Parkplätze überqueren. Zeitgleich befuhr ein 51-jähriger Ford-Fahrer den dortigen Kreisverkehr um im Anschluss in Richtung der Wettestraße weiterzufahren. Der Junge fuhr mit dem Rad plötzlich hinter einem am rechten Fahrbahnrand parkendem VW Bus auf die Fahrbahn und fuhr in die rechte Fahrzeugseite des Fords. Der 11-Jährige, welcher keinen Fahrradhelm getragen hatte, schlug mit dem Kopf gegen den rechten Außenspiegel und prallte daraufhin auf die Fahrbahn. Er wurde hierbei schwer verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der 11-Jährige mit dem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1500-, an dem Fahrrad in Höhe von rund 100 Euro.

