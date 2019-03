Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Waldachtal-Lützenhardt) Einbrecher lösen Alarm aus

Waldachtal-Lützenhardt (ots)

In der Dienstagnacht haben unbekannte Täter in eine Firma in der Heiligenbronner Straße eingebrochen. Nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten, kletterten sie in das Gebäude hinein. Die Eindringlinge durchsuchten alle Büroräume. Im Lager brachen sie eine Zwischentür auf, um weiter zu kommen. Die Glastür ins Treppenhaus öffneten sie ebenfalls mit einem Hebelwerkzeug und gingen danach ins Obergeschoss. Dort setzten sie die Suche nach Diebesgut fort. Während der Tat, es war kurz nach 23 Uhr, löste die Alarmanlage aus. Zeugen sahen einen Täter flüchten und kurze Zeit später ein Auto in Richtung Birkenweg davon fahren. Der Wagen verschwand in der Dunkelheit im angrenzenden Wohngebiet. Was gestohlen wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Wie hoch der Sachschaden ist, ebenfalls nicht.

Wer am späten Dienstagabend im Tatortbereich verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Hinweistelefon 07451 96 0).

