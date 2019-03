Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Pedelecfahrer stürzt

Hechingen (ots)

Eine Autofahrerin hat am Dienstagmorgen beim Abbiegen auf den Netto-Parkplatz in der Haigerlocher Straße einen Radfahrer übersehen.

Die 55-Jährige bog gegen 8.30 Uhr von der Haigerlocher Straße nach rechts in Richtung Parkplatz ab. Dabei übersah sie einen in gleicher Richtung auf dem Gehweg fahrenden Radler. Der Pedelecfahrer bremste abrupt ab und stürzte. Einem Zusammenstoß mit dem Auto konnte er verhindern. Der 34-Jährige verletzte sich leicht. Nach der Erstversorgung brachte ihn der eingesetzte Rettungsdienst ins Krankenhaus. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 300 Euro.

