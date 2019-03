Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Wohnmobil brennt-Feuerwehr rückt aus

Rottweil (ots)

Aufgrund eines technischen Defekts ist am Dienstag, gegen 11.15 Uhr, ein Wohnmobil im Neckartal in Brand geraten. Die Feuerwehr Rottweil rückte aus diesem Grund zum Löschen an die Örtlichkeit aus. Der entstandene Sachschaden an dem Wohnmobil beträgt geschätzte 25.000 Euro.

