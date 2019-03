Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Auffahrunfall in der Bodenseestraße

Tuttlingen (ots)

Am Montag ist bei einem Auffahrunfall gegen 11.40 Uhr in der Bodenseestraße ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro entstanden. Eine 30-jährige Audi-Fahrerin fuhr aus Unachtsamkeit mit ihrem A5 in das Heck eines vor ihr verkehrsbedingt haltenden BMW X1. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

