Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Einbruch in Konvikt

Rottweil (ots)

Im Zeitraum von Freitag, gegen 18 Uhr, bis Montag, gegen 10 Uhr hat ein Unbekannter versucht in das Konvikt in der Johannsergasse einzubrechen. Von einem Kellerfenster entfernte der Täter zunächst ein Gitter und drückte daraufhin das Fenster nach Innen. Dort versuchte der Gauner das Schloss der Kellertüre aufzubrechen, um in die angrenezenden Räume des Konvikts zu gelangen. Das Schloss hielt den Aufbruchsversuchen stand, weshalb der Täter wohl von seinem Vorhaben abließ. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt. Hinweise zu der Tat oder dem Täter bitte an das Polizeirevier Rottweil (Tel.: 0741-477-0).

