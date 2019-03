Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Blumberg) Drei verletzte Personen und rund 23.500 Euro Sachschaden bei Unfall auf der B 27

Blumberg (ots)

Drei verletzte Personen und rund 23.500 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Montag, gegen 14.40 Uhr, auf der B 27. Eine 19-jährige Lenkerin eines Audi A 3 fuhr vom Gelände einer Tankstelle auf die Bundesstraße ein. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit einem Jaguar eines 54-Jährigen, der auf der Bundesstraße in Richtung Donaueschingen unterwegs war. Die beiden Insassen im Audi und der Beifahrer im Jaguar mussten mit dem Rettungsdienst in die Klinik eingeliefert werden.

