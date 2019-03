Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Unfall auf dem Außenring Schwenningen

VS-Schwenningen (ots)

Eine leichtverletzte Person und rund 8.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Montag, gegen 12 Uhr, auf dem Außenring Schwenningen. Ein 54-jähriger Lenker eines Ford Focus war auf dem Außenring unterwegs und wollte wenden. Für das Wendemanöver bog er nach rechts in die Sturmbühlstraße ein und wendete in einem großen Bogen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Ford eines 32-jährigen Mannes, der beim Zusammenstoß leicht verletzt wurde.

