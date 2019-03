Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Auto aufgebrochen

VS-Schwenningen (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, 19.30 Uhr, bis Dienstag, 6 Uhr, hat ein unbekannter Täter in der Joseph-Haydn-Straße ein Auto aufgebrochen. Der unbekannte Täter schlug die Seitenscheibe der Beifahrertür eines Renault Clio ein. Aus dem Fahrzeug wurde eine Tasche, welche auf dem Beifahrersitz lag, entwendet. In der Tasche befand sich lediglich eine Schachtel Zigaretten. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 400,00 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwenningen (Tel.: 07720 8500-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell