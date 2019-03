Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil, B 462) Auffahrunfall auf der Bundesstraße

Zimmern ob Rottweil (ots)

Bei einem Unfall am Montag, gegen 17.30 Uhr, auf der Bundesstraße 462, zwischen Rottweil und Dunningen, ist rund 8000 Euro Sachschaden entstanden. Eine 22-jährige Seat-Fahrerin war von Rottweil in Fahrtrichtung Dunningen unterwegs. Kurz vor der Autobahnauffahrt auf die A81 bemerkte sie zu spät, dass ein vor ihr fahrendender VW-Fahrer seinen Wagen abbremste. Der Seat prallte in das Heck des VWs, welcher durch die Wucht des Aufpralls noch gegen einen Opel geschoben wurde. An den Autos entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 8000 Euro.

