Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Aldingen) Holzkreuz an der Maria Grotte in Aldingen abgesägt- Thread auf Instagram führt zu Täter

Aldingen (ots)

Nach der Sachbeschädigung an dem Holzkreuz der "Maria Grotte" zwischen Aldingen und Spaichingen am 6. Oktober letzten Jahres konnte die Polizei Spaichingen den Täter ermitteln. Ein Thread auf Instagram führte die ermittelnden Beamten zu einem 30-jährigen Deutschen. Gegen den Mann wurde von dem Amtsgericht Spaichingen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil Anfang Februar eine Geldstrafe in Höhe von 400 Euro verhängt. Das Tatmotiv des Mannes bleibt weiterhin unklar.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Rottweil

- Pressestelle -

Telefon: 0741 243-0



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell