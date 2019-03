Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schopfloch) Einbrecher wecken Hausbewohner

Schopfloch (ots)

Zu viel Lärm verursachten zwei Diebe in der Nacht zum Dienstag beim Versuch, in ein Wohnhaus in der Kirchsteige einzubrechen.

Kurz nach 4 Uhr wachten Hausbewohner von dem Lärm auf, den zwei Einbrecher beim Aufhebeln eines Fensters verursachten. Sie machten auf sich aufmerksam und zwangen die beiden Gauner so zur Flucht. Die Täter verschwanden unerkannt in der Dunkelheit. Es entstand Sachschaden, dessen Höhe noch nicht feststeht.

