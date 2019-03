Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Wohnwagen aufgebrochen

Freudenstadt (ots)

In der Robert-Bürkle-Straße ist ein Wohnwagen aufgebrochen und verwüstet worden.

Am vergangenen Sonntag stellte der Eigentümer des Wohnwagens vormittags fest, dass eines der Fenster aufgehebelt und das Türschloss beschädigt ist. Im Wohnwagen hatte der Täter nach Beute gesucht und alles durchwühlt. Dabei warf er Gegenstände kreuz und quer in dem Caravan herum. Gestohlen hat er nichts. Den Sachschaden, den der Einbrecher anrichtete, schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Am zweiten Sonntag diesen Monats (10.3.) war der Eigentümer letztmals am Wohnwagen. Die Tat geschah danach. Das Polizeirevier Freudenstadt hat eine Anzeige aufgenommen. Ein Tatverdacht besteht bisher nicht.

