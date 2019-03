Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Waldmössingen) Letzte Woche in mehrere Firmen im Industreigebiet eingebrochen: Berichtigung des Tatzeitraumes

Waldmössingen (ots)

Letzte Woche sind bislang unbekannte Täter in mehrere Firmen im Industriegebiet eingebrochen (wir berichteten). Die Einbrüche fanden jedoch bereits vom Mittwoch, den 20.März gegen 23 Uhr, auf Donnerstag, den 21. März, gegen 2.20 Uhr und nicht wie angegeben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag statt. Die ermittelnden Beamten suchen weiterhin dringend nach Zeugen die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Industriegebiets gesehen haben. Hinweise hierzu bitte an das Polizeirevier Schramberg (Tel.:07422-2701-0) oder jede andere Polizeidiensstelle.

