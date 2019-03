Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Alpirsbach) Einbruch in die Grundschule

Alpirsbach (ots)

Über das Wochenende haben unbekannte Täter in die Grundschule eingebrochen und die Kaffeekasse gestohlen.

Wie die Täter zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen in die Schule hinein kamen, ist bisher noch nicht geklärt. Einbruchsspuren an den Fenstern und Eingängen gab es nicht. Das Werkzeug zum Einbrechen hatten die Gauner auf jeden Fall dabei, denn im Gebäude hebelten sie massiv, aber erfolglos an der Tür zum Sekretariat. Die Tür zum Lehrerzimmer leistete weniger Widerstand. Dort fanden die Eindringlinge die Kaffeekasse und nahmen sie mit. Die Täter suchten weiter nach Beute, fanden aber in den durchsuchten Schränken nichts Brauchbares mehr. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro.

