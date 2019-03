Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schiltach) Nach Tankstellenbetrug werden Zeugen gesucht

Schiltach (ots)

Nachdem ein unbekannter BMW-Fahrer am Sonntag, gegen 13.22 Uhr, an der AVIA-Tankstelle getankt, aber ohne zu bezahlen weggefahren ist, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Fahrer eines silbernen 5-er BMW mit Alufelgen tankte an einer Zapfsäule der Tankstelle in der Hauptstraße fast 55 Liter Super Plus im Wert von 81,50 Euro. Ohne seine Tankschuld zu begleichen, fuhr der unbekannte Mann, welcher mit einer Jogginghose, einem Basecap und einem mitgrünfarbenen T-Shirt bekleidet war, weg. Das Polizeirevier Schramberg sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu dem BMW (An dem Wagen soll lediglich das hintere Kennzeichen montiert gewesen sein) und dessen Fahrer machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07422-2701-0 zu melden.

