Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Pfalzgrafenweiler) Motorradfahrer nach Überholmanöver gestürzt

Pfalzgrafenweiler (ots)

Nach einem Überholmanöver ist am Sonntagnachmittag auf der L404 zwischen Pfalzgrafenweiler und Spielberg ein Motorradfahrer gestürzt.

Der 32-Jährige überholte gegen 15.20 Uhr einen PKW. Gleich nach dem Wiedereinscheren fing das Motorrad an zu schlingern. Der Fahrer konnte die Maschine nicht mehr kontrollieren und stieß gegen den voraus fahrenden Opel Mokka. Nach der Kollision wurde das Motorrad nach rechts gedrückt und geriet auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn. Motorrad samt Fahrer stürzten. Er lag am Ende neben seiner Maschine. Bei dem Sturz verletzte sich der 32-Jährige leicht. Der verständigte Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. An dem Opel Mokka entstand Sachschaden, dessen Höhe die Polizei auf zirka 4000 Euro beziffert. Die 65-jährige Opelfahrerin klagte nach dem Unfall über Kreuzschmerzen, musste aber nicht an der Unfallstelle behandelt werden.

