Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Königsfeld-Erdmannsweiler) Einbruch in Einfamilienhaus

Königsfeld-Erdmannsweiler (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 21.3.19, und Samstag, 23.3.19, sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Ortinstraße eingedrungen. Die Einbrecher schlugen eine Scheibe ein und verschafften sich so Zutritt in das Haus. Die Eindringlinge durchstöberten sämtliche Räume und fanden einen Autoschlüssel eines BMW. Mit dem Fahrzeugschlüssel entwendeten die Täter den BMW der Hauseigentümer. Das Fahrzeug wurde zwischenzeitlich in der Nähe des Sportplatzes in Neuhausen gefunden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen.

