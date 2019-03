Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Versuchter Wohnungseinbruch

VS-Villingen

In der Zeit zwischen Freitag, 23 Uhr, und Sonntag, 6 Uhr, hat ein unbekannter Täter versucht, in eine Wohnung in der Zinsergasse einzubrechen. Mit mehreren Fußtritten trat der der Täter gegen eine Nebeneingangstür. Letztendlich gelang es dem Einbrecher nicht in das Haus zu gelangen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen (Tel.: 07721 601-0) entgegen.

