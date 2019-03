Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schömberg) Weggeschmissene Kippe steckt Hecke n Brand

Schömberg (ots)

Am Raßentälebach hat am Sonntagnachmittag eine Thujahecke gebrannt. Der Brand wurde gegen 14.10 Uhr entdeckt und gemeldet. Die Feuerwehr rückte aus und löschte die Flammen. Ein Bewohner des betroffenen Anwesens hatte zuvor eine Zigarettenkippe weggeschmissen, die in der Hecke landete, so die Feststellungen der Polizei. Die glimmende Kippe verursachte das Feuer. Strafbares Verhalten konnten die Ermittler nicht feststellen.

