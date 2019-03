Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Autofahrer stößt in der Kanzleigasse gegen stehenden Audi

VS-Villingen (ots)

In der Kanzleigasse ist am Samstagmittag ein Autofahrer spielenden Kindern ausgewichen und dabei gegen einen stehenden Audi gestoßen. Der 47-Jährige wurde von den spielenden Kindern abgelenkt. Als er den Kindern auswich und an einem rechts stehenden Audi vorbeifuhr, prallte er gegen dessen leicht geöffnete Fahrertür, die sich danach nicht mehr schließen ließ. Ausserdem schob es den A3 gegen den Bordstein. An den beiden Audis entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro.

