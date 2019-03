Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen) Motorradfahrer nach Sturz leicht verletzt

Spaichingen (ots)

Am Samstagnachmittag ist in der Hauptstraße ein Motorradfahrer gestürzt.

Der 27-Jährige fuhr gegen 14.20 Uhr aus Richtung Aldingen kommend stadteinwärts. Beim Anfahren an der Ampel Einmündung Robert-Koch-Straße stürzte er ohne Fremdeinwirkung. Dabei verletzte er sich leicht. Die Rettung wurde verständigt. Nach der Erstbehandlung brachte ihn das Rettungsteam ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von zirka 1000 Euro.

