Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Missglückte Auffahrt auf B27 - zweimal Totalschaden

VS-Schwenningen (ots)

Am Samstagmittag hat eine 20-jährige Autofahrerin zwischen Mühlhausen und Schwenningen beim Auffahren auf die B27 einen Audi übersehen und ist mit ihm zusammengestoßen.

Kurz nach 12 Uhr fuhr die 20-Jährige mit ihrem Renault an der Anschlussstelle auf die B27 in Fahrtrichtung Donaueschingen. Dabei übersah sie einen aus Richtung Rottweil kommenden Audi A4 und stieß mit ihm zusammen. Beide Fahrzeuge kamen ins Schleudern. Ein aus Richtung Donaueschingen kommender PKW musste dem schleudernden Audi ausweichen und touchierte dabei die Leitplanke. Die Renaultfahrerin und die Mitfahrerin im Audi verletzten sich bei dem Unfall leicht. Die 40-jährige Beifahrerin im Audi kam ins Krankenhaus. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Nach Einschätzung der Polizei dürfte sowohl an dem Renault, als auch am Audi ein Totalschaden vorliegen. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

