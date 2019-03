Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Erwischter Ladendieb nimmt Reißaus

Balingen (ots)

Am Freitagabend hat der Geschäftsführer einer Parfümerie in der Friedrichstraße einen Dieb beim Klauen erwischt. Der Unbekannte hatte hochwertiges Parfüm im Gesamtwert von fast 240 Euro in seinen Jackentaschen verschwinden lassen. Als der aufmerksame Beobachter den den Gauner ansprach und festhielt, riss der sich los und flüchtete zu Fuß. Der Dieb ist zirka 170 cm groß, stämmig, trug eine helle Jacke und eine dunkle Hose. Das Polizeirevier Balingrn ermittelt wegen räuberischem Diebstahl. Hinweise zum Täter werden unter der Rufnummer 07433 264 0 entgegen genommen.

