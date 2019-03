Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Immendingen) Alkoholisierter Autofahrer kommt nicht um die Ecke - Führerschein weg

Immendingen (ots)

An der Einmündung der Hindenburgstraße in die Waldstraße ist ein Autofahrer in der Nacht zum Sonntag von der Fahrbahn abgekommen.

Der 23-Jährige bog gegen 3.50 Uhr am Ende der Hindenburgstraße nach links in die Waldstraße ab. Wegen Trunkenheit verlor er die Kontrolle über seinen VW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Eine Steinmauer bremste unsanft und riss dem VW das linke Vorderrad weg. Der junge Mann hatte zur Unfallzeit knapp über zwei Promille Alkohol im Blut. Das kostete ihn seinen Führerschein. Der beschädigte PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Der 23-Jährige blieb unverletzt.

