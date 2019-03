Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb-Bildechingen) Vorfahrt missachtet - drei Personen verletzt

Horb-Bildechingen (ots)

An der Einmündung der Mühlenbergstraße in die Rottweiler Straße sind am Freitagabend zwei Personenkraftwagen zusammengestoßen. Drei Leichtverletzte wurden vom Rettungsdienst versorgt.

Gegen 19.50 Uhr bog eine Frau mit ihrem Seat von der Mühlenbergstraße nach links in Richtung Horb an. Dabei übersah sie einen aus Horb kommenden Opel Corsa und nahm ihm die Vorfahrt. Der Opel fuhr dem Seat frontal gegen die Fahrerseite, wobei alle Opel-Insassen leichte Verletzungen davontrugen. Der verständigte Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzten. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Zwei Abschleppdienster wurden gerufen und sorgten für die Bergung. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 28-jährige Seatfahrer nach Alkohol riecht. Mit einem Alkoholpegel von fast 1,6 Promille bewies der junge Mann seine Fahruntüchtigkeit. Das kostete ihn den Führerschein. Eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung wird folgen.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell