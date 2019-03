Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn) Missglücktes Einparken - Autofahrer rutscht vom Bremspedal

Baiersbronn (ots)

Beim Einparken in den Carport eines Hotels in Tonbach hat ein BMW-Fahrer am Freitagmorgen versehentlich Gas gegeben.

Der 81-Jährige rutschte während eines Parkmanövers vom Bremspedal auf das Gaspedal. Mit Schwung fuhr der BMW gegen einen Holzpfosten. Mehrere Airbags lösten aus. Beim Herausfahren aus dem Carport streifte der betagte BMW-Fahrer eine weitere Holzstütze und prallte gegen einen Metallzaun. Hier verfing sich der BMW und blieb stehen. Der 81-jährige und seine ebenfalls schon älteren Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst war vor Ort. An dem BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, den die Polizei auf zirka 20.000 Euro beziffert. Der Schaden am Carport liegt bei rund 4000 Euro. Ein Abschleppdienst wurde verständigt.

