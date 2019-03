Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bisingen-Steinhofen) VW Bus zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Bisingen.-Steinhofen (ots)

Am Freitagnachmittag hat ein unbekannter Täter einen VW Bus zerkratzt. Zwischen 15.15 Uhr und 15.25 Uhr stand der Kleinbus auf dem ALDI-Parkplatz in der Balinger Straße. In dem Zeitraum zog der oder die Unbekannte einen spitzen Gegenstand entlang der linken Seitenwand. Die Polizei wurde verständigt und ermittelt wegen Sachbeschädigung. Es werden Zeugen gesucht, die sich unter der Rufnummer 07476 9433 0 melden können.

