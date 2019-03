Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Eutingen im Gäu, BAB 81) In Stauende gefahren: 12.000 Euro Sachschaden

Eutingen im Gäu (ots)

Am Donnerstag ist ein 21-jähriger Renault-Fahrer auf der Autobahn 81, von Rottenburg kommend in Fahrtrichtung Eutingen im Gäu, in das Heck eines im Stauende stehenden Daimler-Benz Sprinter gefahren. Dieser wurde noch gegen einen vor ihm stehenden VW-Sharan geschoben. An dem Renault entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro, an dem Daimler und dem Sharan jeweils etwa 1000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Renault-Clio war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

