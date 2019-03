Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Villingendorf, L 424) Radfahrer stürzt auf dem Radweg und kommt mit schweren Verletzungen in die Helios Klinik

Villingendorf (ots)

Mit schweren Verletzungen ist am Freitagmittag ein 48-jähriger Radfahrer nach einem Sturz von seinem Fahrrad mit einem Rettungswagen in die Helios Klinik gebracht worden. Der 48-Jährige befuhr gegen 13 Uhr mit seinem Trekkingrad den Radweg entlang der Landstraße 424 von Villingendorf in Richtung Epfendorf. Auf einem steil abfälligen Straßenstück auf Höhe des Wasserwerkes II bremste der 48-Jährige sein Rad ab. Daraufhin kam das Trekkingrad ins Rutschen, weshalb der Radfahrer auf die Fahrbahn stürzte und schwer verletzt wurde. Das Fahrrad wurde nur leicht beschädigt.

