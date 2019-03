Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Emmingen-Liptingen, B 311) Auffahrunfall auf der Bundesstraße mit drei leichtverletzten Personen

Emmingen-Liptingen (ots)

Am Donnerstagmorgen hat ein 37-jähriger Skoda-Fahrer auf der Bundesstraße 311, von Neuhausen kommend, kurz vor dem Kreisverkehr in Fahrtrichtung Emmingen - Liptingen, wegen vor ihm in einer Fahrzeugkolonne bremsender Fahrzeuge ebenfalls stark abbremsen müssen. Eine hinter dem Skoda fahrende, 26-jährige VW-Fahrerin bemerkte den vor ihr bremsenden Skoda zu spät und fuhr in das Heck des Wagens. Durch den Aufprall wurden die VW-Fahrerin und Skoda-Fahrer, sowie eine 5-Jährige, die im Kindersitz auf dem Rücksitz des Skodas saß, leicht verletzt. Alle drei kamen mit Rettungswagen in das Krankenhaus nach Tuttlingen. Der VW-Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von mindestens 8500 Euro.

