POL-TUT: (Mühlheim an der Donau) Ford-Fahrer nimmt Bus die Vorfahrt- Fahrgast wird leicht verletzt

Nachdem am Donnerstag, gegen 16.30 Uhr, ein 31-jähriger Ford-Fahrer an der Einmündung der Römerstraße mit der Kolbinger Straße die Vorfahrt eines Busses missachtet hat, wurde ein Fahrgast leicht verletzt. Der 31-Jährige wollte von der Römerstraße nach links in die Kolbinger Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen von rechts auf der Kolbinger Straße fahrenden Bus. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge fiel ein Fahrgast vom hinteren Mittelsitz des Busses und verletzte sich hierbei leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in einer Höhe von etwa 16.000 Euro.

