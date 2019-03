Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen, B14) Beim Fahrstreifenwechsel Auto übersehen: Ein Verletzter und 10.000 Euro Sachschaden

Tuttlingen (ots)

Am Donnerstag hat ein 37-jähriger Lastwagen-Fahrer beim Fahrstreifenwechsel auf der Theodor-Heuss-Allee einen VW-Passat übersehen. Der Fahrer des Lastwagens war gegen 8.15 Uhr auf der Theodor-Heuss-Allee, vom Aesculap-Kreisverkehr kommend, in Fahrtrichtung Spaichingen unterwegs. Etwa 100 Meter nach dem Kreisverkehr wollte der Lastwagen-Fahrer von der linken auf die rechte Fahrspur wechseln. Hierbei übersah er einen dort fahrenden VW und fuhr diesem in die linke Fahrzeugseite. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der VW-Passat in Richtung der Gegenfahrbahn, fuhr hier in die bauliche Trennung zwischen den beiden Richtungsfahrbahnen, touchierte einen entgegenkommenden Hyundai und kam zum Stehen. Der 50-jährige Fahrer des Passats musste im Anschluss von den eintreffenden Polizeibeamten und den Mitarbeitern des Rettungsdienstes aus seinem Wagen geborgen werden. Nach der medizinischen Erstversorgung seiner Verletzungen wurde der Mann mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Tuttlingen gebracht. Der Sachschaden an dem Lastwagen und dem Hyundai beträgt jeweils etwa 2000 Euro. Der Sachschaden an dem VW-Passat beträgt geschätzte 7000 Euro. Der Passat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell