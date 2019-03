Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Pedale verwechselt

Balingen (ots)

Das Gas- anstatt das Bremspedal gedrückt hat eine Autofahrerin am Donnerstag beim Balinger Friedhof.

Die 62-Jährige fuhr gegen 17.25 Uhr rückwärts aus dem direkt am Friedhof gelegenen Parkplatz. Vor der Weiterfahrt kontrollierte sie, ob ihre daneben sitzende Mutter richtig angeschnallt ist. Zu der Zeit stand sie bereits schräg auf der Tübinger Straße. Im selben Moment kam aus Richtung Friedhof ein PKW. Um diesem auszuweichen, lenkte die 62-Jährige ihren BMW nach rechts. Auf der richtigen Straßenseite angekommen, wollte die BMW-Fahrerin wieder abbremsen. Dabei trat sie versehentlich auf das Gaspedal. Sie schoss in der Folge förmlich über den Gehweg und die angrenzende Böschung in Richtung des gegenüber liegenden Parkplatzes. Ein dort abgestellter Skoda hielt den BMW auf. Bei dem Zusammenstoß schob es den Skoda noch etliche Meter weiter. Beide Autos waren nach der Kollision ziemlich demoliert und mussten deswegen abgeschleppt werden. Bei dem Skoda geht die Polizei von einem wirtschaftlichen Totalschaden aus. Der Schaden wird auf insgesamt zirka 9500 Euro beziffert. Verletzt hat sich niemand.

