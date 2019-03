Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Furtwangen) Motorradhelm gestohlen - Polizei sucht Zeugin

Furtwangen (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnertag, gegen 20 Uhr, auf dem Marktplatz einen Motorradhelm gestohlen. Der 15-jährige Mofa-Fahrer hängte seinen Helm an den Lenker seines Zweirades und besorgte sich in einem Imbiss etwas zu essen. Als er nach etwa 10 Minuten zurückkam, fehlte der Helm. Eine namentlich noch nicht bekannte Zeugin beobachtete den Diebstahl. Die Frau wird gebeten, sich beim Polizeiposten Furtwangen (Tel.: 07723 92948-0) zu melden.

