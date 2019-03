Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Vöhringen) Die Kurve nicht gekriegt und in Gartenzaun gefahren

Vöhringen (ots)

Wohl aufgrund seines alkoholisierten Zustandes hat am frühen Freitagmorgen, gegen 00.30 Uhr, ein 59-jähriger Citroen-Fahrer die Kurve an der Einmündung der Tonaustraße in die Scheintenstraße nicht gekriegt und ist geradeaus gegen einen Gartenzaun gefahren. Daraufhin versuchte der Autofahrer mehrfach, seinen Wagen zu starten und sich aus dem Gartenzaun zu befreien. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei dem 59-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Der Mann wurde in das Krankenhaus nach Oberndorf zur Blutentnahme gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

