Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Sulz am Neckar) Unfallflucht auf den Parkplatz Springwald- Polizei sucht Zeugen

Sulz am Neckar (ots)

Am Mittwoch hat ein unbekannter Fahrzeug-Lenker im Zeitraum von 16 Uhr bis 16.50 Uhr auf dem Parkplatz Springwald in der Malmsheimerstraße einen dort geparkten, grauen Mercedes GLA beschädigt. Ohne sich um den am rechten Kotflügel verursachten Schaden in einer Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Fahrer des roten Fahrzeugs einfach von dem Parkplatz. Der Polizeiposten Sulz nimmt Hinweise zu der Unfallflucht unter der Rufnummer 07454-927-0 entgegen.

