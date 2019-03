Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil) Polizei sucht zwei Motorradfahrer nach Unfallflucht auf Zimmerner Straße

Zimmern ob Rottweil (ots)

Nach einer Unfallfucht am Mittwoch gegen 15.45 Uhr auf der Zimmerner Straße sucht die Polizei Rottweil dringend nach Zeugen und den beiden flüchtigen Motorradfahrern.

Ein 54-jähriger Lastwagenfahrer befuhr die Zimmerner Straße von Horgen in Richtung der Ortsmitte Zimmern. Hinter ihm befand sich ein VW und dahinter zwei Motorradfahrer. Kurz vor dem Ortsende überholte der erste der beiden Motorradfahrer zunächst den Passat CC und scherte daraufhin vor diesem wieder ein. Obwohl ein Lastwagen in Richtung Horgen entgegenkam, überholte derselbe Motorradfahrer den vor dem VW fahrenden Lastwagen während der zweite Motorradfahrer zum Überholen des Passats ansetzte.

Nur durch ein Ausweichmanöver nach rechts und eine Vollbremsung der beiden Lastwagenfahrer konnte ein Unfall mit den Kradfahrern verhindert werden. Da sich der 42-jährige VW-Fahrer auf den hinteren Motorradfahrer konzentrierte, der ihn und daraufhin auch noch den Lastwagen trotz dem Gegenverkehr überholte, bemerkte er den vor ihm bremsenden LKW zu spät und fuhr diesem in das Heck. Hierbei entstand ein Sachschaden in einer Höhe von mindestens 12.000 Euro. Die beiden Motorradfahrer fuhren einfach in Richtung Zimmern weiter. Das Polizeirevier Rottweil sucht nun dringend nach Zeugen des Unfalles und den beiden Motorradfahrern. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0741-477-0 zu melden.

