Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf-Hochmössingen)Einbruchserie im Industriegebiet Hochmössingen

Hochmössingen (ots)

In der Nacht zum Freitag sind bislang unbekannte Täter im Industriegebiet Hochmössingen in sechs Firmen eingebrochen (wir berichteten). Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei lag die Tatzeit zwischen 23.15 Uhr und 05.00 Uhr. Die Täter hebelten bei den Firmen jeweils ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zu den Büroräumlichkeiten. Dort brachen sie Türen auf und durchsuchten sämtliche Räume offenbar ausschließlich nach Bargeld. Während die Beute insgesamt gering war, richteten sie einen Sachschaden im fünfstelligen Bereich an. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme fanden die Beamten im Bereich Hochsträss einen auffällig in blau und gelb gestrichenen Bollerwagen, der nicht auf das dortige Firmengelände gehörte. Ob dieser Fund in Zusammenhang mit den Taten steht, ist aktuell nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Industriegebiets beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07423/8101-0 beim Polizeirevier Oberndorf zu melden.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell