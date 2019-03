Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb a.N./A81) Missglücktes Überholmanäver - 31.000 Euro Schaden

Horb a.N./A81 (ots)

Beim Überholen auf der Autobahn hat am Donnerstagabend ein Lastwagen einen PKW gerammt.

Gegen 19.30 Uhr setzte ein LKW auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Horb und Rottenburg zum Überholen an. Beim Ausscheren übersah der Lastwagenfahrer einen überholenden Renault. Der Renaultfahrer bremste zwar noch ab, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 31.000 Euro, davon rund 30.000 Euro alleine an dem PKW. Das um die 100 Meter lange Trümmerfeld wurde von der Autobahnmeisterei abgeräumt. Die Beteiligten blieben unverletzt.

