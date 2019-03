Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (POL-TUT) Es ist soweit: die Motorradsaison 2019 steht in den Startlöchern- Das Polizeipräsidium Tuttlingen gibt Tipps und rät zum besonnenen Start

Juhuuu- der Frühling ist da! Die Sonnenstrahlen lassen nicht nur, aber vor allem, die Herzen der Motorradfahrer höher schlagen. Die Winterpause ist vorbei und die Motorradsaison liegt in greifbarer Nähe. Jedoch fehlt es vielen Fahrern an der Routine. Auch erfahrende Biker wissen es: Das Einfahren ist das A und O. Auch ist trotz der immer milder werdenden Temperaturen immer noch mit schlüpfrigen und durch den winterlichen Witterungseinfluss beschädigten Straßen zu rechnen.

In der Verkehrsunfallstatistik des vergangenen Jahres 2018 ist zwar ein Rückgang der Motorradunfälle (von 416 auf 401 und somit ein Rückgang um 3,6 Prozent gegenüber dem Jahr 2017) zu verzeichnen. Trotzdem stieg die Anzahl der dabei Getöteten auf über das Doppelte gegenüber des Vorjahres, von vier getöteten Motorradfahrern im Jahr 2017, auf dreizehn getötete Motorradfahrer im Jahr 2018, an. Die Hauptursache war, wie auch bereits in den vergangenen Jahren die nicht angepasste Geschwindigkeit oder eine zu hohe Geschwindigkeit der Motorradfahrer. Genaueres unter: https://pptuttlingen.polizei-bw.de/wp-content/uploads/sites/11/2019/03/Jahresbericht-Verkehr-2018.pdf

Vor allem bei Saisonbeginn schnellen die Unfallzahlen mit Zweiradfahrern in die Höhe. Entsprechend vorsichtig sollten die ersten Ausfahrten angegangen werden. Um mit viel Spaß und Freude, aber vor allem unbeschadet durch die diesjährige Motorradsaison 2019 zu kommen, gibt die Polizei nachfolgend einige Tipps:

Bevor die erste Ausfahrt ansteht sollte die geliebte Maschine zuerst einmal genau unter die Lupe genommen werden.

-Sind die Bremsen und die Beleuchtung in Ordnung? Gibt es undichte Stellen oder gar lose Teile an der Maschine? In welchem Zustand befinden sich die Reifen? Sind das Profil und der Druck o.k.? Weiter geht's mit der richtigen Schutzkleidung: Passt alles noch? Muss etwas neu angeschafft werden? Wie schaut es mit einer Warnweste aus? Sie ist für andere Verkehrsteilnehmer von weitem sichtbar und minimiert zusätzlich das Unfallrisiko.

-Achten Sie auch auf Ihre körperliche Fitness, die mentale Verfassung und Konzentrationsfähigkeit. Machen Sie während der Fahrt genügend Pausen. Anders als mit einem vierspurigen Fahrzeug verzeiht das Motorrad nur selten einen Fehler oder einen Moment der Unachtsamkeit.

-Fahren sie nicht, wenn sie sich nicht gut fühlen oder gar Alkohol getrunken haben!

-Nehmen Sie an einem Fahr- und/oder Sicherheitstraining teil, um ihr Fahrkönnen zu überprüfen, sich wieder langsam an ihrer Maschine, deren Besonderheiten und auch an Schräglagen in Kurven sowie das Halten der Balance auf zwei Rädern zu gewöhnen.

-Achten sie auf eine vorausschauende und defensive Fahrweise. Rechnen sie immer mit Fehlern anderer Verkehrsteilnehmer.

-Schalten sie das Licht an.

-Fahren sie mit genügend Sicherheitsabstand zum Vorausfahrenden.

- Drosseln sie die Geschwindigkeit Kurven und schneiden sie Kurven nicht.

- Rechnen Sie mit möglichen Gefahrenstellen, um diese auch frühzeitig zu erkennen. (Zum Bsp. bedeuten landwirtschaftliche Zugmaschinen oft eine verschmutzte Fahrbahn; Ein am Fahrbahnrand stehendes Fahrzeug könnte plötzlich anfahren; Es könnten Gegenstände oder Rollsplit auf der Fahrbahn liegen).

-Wenn sie in einer Gruppe unterwegs sind, unterlassen sie Überholmanöver und fahren sie defensiv.

-Stellen Sie das Motorrad wenn möglich nur auf gut beleuchteten und belebten Parkplätzen ab.

-Bewahren sie die Fahrzeugdokumente nicht im oder am Zweirad auf.

Fahr- und Sicherheitstrainings für Motorradfahrer werden gerade zu Saisonbeginn von verschiedenen regionalen Kreisverkehrswachten und privat organisierten Vereinen angeboten. Sie ermöglichen Bikern schnell wieder die nötige Sicherheit am Lenker zu finden. Die Organisationen stellen ihre buchbaren Trainingstermine meist in einem vorhandenen Internetauftritt vor. So beispielsweise die Kreisverkehrswacht Rottweil unter dem Internet-Link http://www.verkehrswacht-rottweil.de, die Verkehrswacht im Zollernalbkreis unter http://vwzak.de und die Kreisverkehrswacht Tuttlingen unter http://www.kreisverkehrswacht-tuttlingen.de. Auch andere eingetragene Vereine, die sich um das Wohl der Motorradfahrer kümmern, bieten natürlich Sicherheitstrainings an.

Wie schon in den vergangenen Jahren organisiert die Kreisverkehrswacht Tuttlingen vorbereitende Kurse mit erfahrenen Fahrlehrern, die auf dem ehemaligen Flugplatz im Gewerbepark "take off" in Neuhausen ob Eck durchgeführt werden. Die Kreisverkehrswacht Tuttlingen bietet am 20.04., 28.04., 01.05., 25.05., 28.05. und am 04.06. die Möglichkeit zur Teilnahme an. Pro Termin können 24 Teilnehmer an den Zweiradsicherheitstrainings teilnehmen. Eine Anmeldung erfolgt telefonisch bei Herrn Manfred Schwanz (Tel.: 07461-941-230) vom Polizeipräsidium Tuttlingen.

Zudem ist dieser Pressemitteilung ein Flyer des Polizeipräsidiums beigefügt. Mit dem Titel "Tipps der Polizei-unbeschadet durch die Motorradsaison" welcher auch im Internet auf der Seite https.//www.polizei-bw.de/Dienststellen/PPTuttlingen/Documents/Tipps%20der%20Polizei%20-%20unbeschadet%20durch%20die%20Motorradsaison.pdf abgerufen werden kann.

Die Polizei Tuttlingen wünscht Ihnen allzeit "Gute und unfallfreie Fahrt!"

