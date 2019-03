Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb a.N./B28) Kleine Karambolage

Horb a.N./B28 (ots)

Am Donnerstag sind auf der B28, zwischen der Kreuzung Kapellenhöfe und dem Bahnübergang, drei Autos aufeinander gefahren.

Alle Beteiligten fuhren gegen 15.25 Uhr hintereinander in Richtung Freudenstadt. Etwa auf Höhe von Röteberg wollte ein Autofahrer nach links in einen Feldweg abbiegen. Vor dem Abbiegen musste er abbremsen. Dem Abbieger folgten vier weitere PKW. Der Fahrerin des vorderen Autos der Viererkolonne gelang es noch, rechtzeitig abzubremsen. Die beiden Hinteren schafften es nicht mehr. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

