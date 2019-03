Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hüfingen) Auffahrunfall auf der B 31

Hüfingen (ots)

Ein leichtverletzter Autofahrer und rund 8.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalles am Donnerstag, gegen 19.30 Uhr, auf der Bundesstraße 31 auf Höhe des Wertstoffhofes. Ein 24-jähriger Lenker eines BMW X 3 war in Richtung Hüfingen unterwegs. Weil ein Fuchs die Fahrbahn überquerte, bremste der BMW-Fahrer sein Fahrzeug ab. Ein nachfolgender 30-jähriger Golf-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den BMW auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. Der Golf-Fahrer zog sich beim Aufprall eine leichte Verletzung zu.

