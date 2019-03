Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf-Hochmössingen)Einbrüche ins Industriegebiet Hochmössingen

Oberndorf am Neckar-Hochmössingen (ots)

In der Nacht zum Freitag sind bislang unbekannte Täter in mehrere Firmen im Industriegebiet Hochmössingen eingebrochen. Die Polizei ist aktuell noch bei der Aufnahme der einzelnen Einbrüche. Die Polizei ist bei der Aufklärung der Taten auf Zeugenhinweise angewiesen und bittet Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Laufe des Donnerstags beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07423/8101-0 beim Polizeirevier in Oberndorf zu melden.

