Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Von der Sonne geblendet gegen geparktes Auto gefahren

Rottweil (ots)

Am Mittwochmorgen ist gegen 7.30 Uhr eine 21-jährige Renault- Fahrerin im Neckartal auf Höhe eines Cafes gegen einen geparkten Skoda Fabia gefahren. Die 21-Jährige hatte den am Straßenrand geparkten Fabia aufgrund der blendenden Sonne nicht gesehen. Durch den Aufprall wurde die junge Frau leicht verletzt, weshalb sie sich im Anschluss in medizinische Behandlung begab. An dem Renault entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden an dem Skoda wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell