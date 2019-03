Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Aichhalden) Mini-Cooper streift Renault

Aichhalden (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen, gegen 6.30 Uhr, im "Loch" ist an beiden beteiligten Autos ein erheblicher Sachschaden entstanden. Kurz zuvor befuhr eine 43-jährige Mini-Cooper-Fahrerin das Aichhalder Loch von Schiltach her kommend. Hier fuhr sie mit ihrem Mini zu dicht an einem dort am Seitenrand wartenden Renault vorbei und streifte diesen im Bereich des hinteren, linken Radlaufs. Durch die Wucht des Aufpralles lösten an beiden Autos die Frontairbags aus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit weshalb ein Abschleppdienst gerufen wurde. Die Schadenshöhe beträgt jeweils mindestens 5000 Euro.

